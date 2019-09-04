У Києві утворились численні пробки

Пробки у Києві утворились на дорогах у середу, 4 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Ускладнений рух транспорту на правому березі столиці, а саме на проспекті Перемоги та біля станцій метро "Житомирська", "Святошин", "Нивки", "Берестейська", "Шулявська". Пробки на Великій окружній дорозі, проспекті Леся Курбаса, проспекті Космонавта Комарова, Відрадному проспекті, вулиці В'ячеслава Чорновола, проспекті Валерія Лобановського.

Фото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

Також зафіксовані пробки на Голосіївському проспекті, біля станцій метро "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки", Наддніпрянському шосе, бульварі Дружби народів, бульварі Лесі Українки, вулиці Миколи Грінченка, вулиці Велика Васильківська, біля станції метро "Палац спорту".

Ускладнений рух транспорту біля станцій метро "Печерська", "Золоті ворота", "Площа Льва Толстого", вулиці Шовковична, вулиці Михайла Грушевського, біля мтеро "Контрактова площа", вулиці Набережно-Хрещатицька. Пробки також утворились на мосту Патона, Дарницькому мосту та частково на Південному мосту.

На лівому березі Києва пробки утворились на проспекті Миколи Бажана, біля станцій метро "Славутич", "Осокорки", "Позняки", "Бориспільська". Ускладнений рух транспорту на проспекті Петра Григоренка, Дарницькому шосе, проспекті Соборності, проспекті Юрія Гагаріна, Броварському проспекті та біля станцій метро "Лівобережна", "Дарницька", "Чернігівська", "Лісова".

Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження. Сьогодні погода погіршиться у центральних та південних областях. Очікуються дощі та грози у більшості центральних, а також в Одеській та Миколаївській областях.