В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах во вторник, 3 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы зафиксированы пробки на улице Богатырская, улице Семена Скляренко, улице Набережно-Луговая, Набережно-Рыбальской, возле станции метро "Контрактовая площадь". Также затруднено движение транспорта на улице Дегтяревская, улице Юрия Ильенко, улице Сечевых стрельцов, возле метро "Лукьяновка".

Значительные пробки возле Бессарабского рынка, на бульваре Леси Украинки, на улице Бассейной, бульваре Дружбы народов, Надднепрянском шоссе, улице Михаила Бойчука, возле метро "Дружбы народов", улице Николая Гринченко, проспекте Валерия Лобановского. Затруднено движение транспорта на Голосеевском проспекте, возле станций метро "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки", улице Вячеслава Черновола и улице Василия Стуса.

Фото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Сильные побки на проспекте Победы и возле станций метро "Житомирская", "Нивки", "Берестейская", "Шулявская", на бульваре Шевченко, возле метро "Дворец спорта", "Университет".

Также затруднено движение транспорта на четырех мостах: Северном и Южном, а также Дарницкий и Патона. На левом берегу столицы пробки образовались возле станций метро "Лесная", "Бориспольская", "Позняки", "Осокорки", "Левобережная", на Дарницком шоссе, Днепровской набережной, Харьковском шоссе и проспекте Николая Бажана.

Напомним, в Киеве с 31 августа по 3 сентября частично ограничили движение транспорта по улице Владимирской.