У Києві утворились численні пробки на дорогах у вівторок, 3 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці зафіксовані пробки на вулиці Богатирська, вулиці Семена Скляренка, вулиці Набережно-Лугова, вулиці Набережно-Рибальській, біля станції метро "Контрактова площа". Також ускладнений рух транспорту на вулиці Дегтярівська, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Січових стрільців, біля метро "Лук'янівка".

Значні пробки біля Бессарабського ринку, на бульварі Лесі Українки, на вулиці Басейна, бульварі Дружби народів, Наддніпрянському шосе, вулиці Михайла Бойчука, біля метро "Дружби народів", вулиці Миколи Грінченка, проспекті Валерія Лобановського. Ускладнений рух транспорту на Голосіївському проспекті, біля станцій метро "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки", вулиці В'ячеслава Чорновола та вулиці Василя Стуса.

Фото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

Сильні побки на проспекті Перемоги та біля станцій метро "Житомирська", "Нивки", "Берестейська", "Шулявська", на бульварі Тараса Шевченка, біля метро "Палац спорту", "Університет".

Також ускладнений рух транспорту на чотирьох мостах: Північном та Південному, а також Дарницькому і Патона. На лівому березі столиці пробки утворились біля станцій метро "Лісова", "Бориспільська", "Позняки", "Осокорки", "Лівобережна", на Дарницькому шосе, Дніпровській набережній, Харківському шосе та проспекті Миколи Бажана.

Нагадаємо, у Києві з 31 серпня по 3 вересня частково обмежили рух транспорту по вулиці Володимирській.