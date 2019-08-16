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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Происшествия    16.08.2019 - 08:58
В Киеве образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

Пробки зафиксированы на четырех мостах столицы

В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах в пятницу утром, 16 августа. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы затруднено движение транспорта на проспекте Степана Бандеры, возле станций метро "Дорогожичи", "Шулявская", "Берестейская", "Нивки", "Святошин", на проспекте Победы.

В Киеве образовались многочисленные пробки

Кроме того, пробки зафиксированы на Кольцевой дороге, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского.

Образовались пробки также и на четырех киевских мостах, а именно на Северном и Южном мостах, мосту Патона и Дарницкому мосту.

На левом берегу затруднено движение транспорта на Харьковском шоссе и возле станций метро "Осокорки", "Славутич", "Бориспольская" и "Левобережная".

Напомним, в Киеве до 31 августа частично ограничат движение на эстакаде Южного моста. Ремонтные работы будут проводиться с 22:00 часов 2 августа до 31 августа на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей).

Как писало РБК-Украина ранее, на участке автодороги М03 Киев-Харьков в Киевской области на три месяца ограничат движение автотранспорта. Движение будет закрыто с 20 июля по 20 октября в связи с проведением капитального ремонта транспортной развязки. На время ремонта организован объезд.

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