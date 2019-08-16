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У Києві утворилися численні пробки

Новини » Надзвичайні події    16.08.2019 - 08:58
У Києві утворилися численні пробки
Фото: пробки в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)

Пробки зафіксовані на чотирьох мостах столиці

У Києві утворилися численні пробки на дорогах у п'ятницю вранці, 16 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці ускладнено рух транспорту на проспекті Степана Бандери, біля станцій метро "Дорогожичі", "Шулявська", "Берестейська", "Нивки", "Святошин", на проспекті Перемоги.

У Києві утворилися численні пробки

Крім того, пробки зафіксовані на Кільцевій дорозі, Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського.

Утворилися затори також і на чотирьох київських мостах, а саме на Північному і Південному мостах, мосту Патона і Дарницькому мосту.

На лівому березі ускладнено рух транспорту на Харківському шосе та біля станцій метро "Осокорки", "Славутич", "Бориспільська" і "Лівобережна".

Нагадаємо, в Києві до 31 серпня частково обмежать рух на естакаді Південного мосту. Ремонтні роботи будуть проводитися з 22:00 години 2 серпня до 31 серпня на естакаді в напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів).

Як писало РБК-Україна раніше, на ділянці автодороги М03 Київ-Харків в Київській області на три місяці обмежать рух автотранспорту. Рух буде закрито з 20 липня по 20 жовтня у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки. На час ремонту організовано об'їзд.

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