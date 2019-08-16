Фото: пробки в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)

Пробки зафіксовані на чотирьох мостах столиці

У Києві утворилися численні пробки на дорогах у п'ятницю вранці, 16 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці ускладнено рух транспорту на проспекті Степана Бандери, біля станцій метро "Дорогожичі", "Шулявська", "Берестейська", "Нивки", "Святошин", на проспекті Перемоги.

Крім того, пробки зафіксовані на Кільцевій дорозі, Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського.

Утворилися затори також і на чотирьох київських мостах, а саме на Північному і Південному мостах, мосту Патона і Дарницькому мосту.

На лівому березі ускладнено рух транспорту на Харківському шосе та біля станцій метро "Осокорки", "Славутич", "Бориспільська" і "Лівобережна".

Нагадаємо, в Києві до 31 серпня частково обмежать рух на естакаді Південного мосту. Ремонтні роботи будуть проводитися з 22:00 години 2 серпня до 31 серпня на естакаді в напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів).

Як писало РБК-Україна раніше, на ділянці автодороги М03 Київ-Харків в Київській області на три місяці обмежать рух автотранспорту. Рух буде закрито з 20 липня по 20 жовтня у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки. На час ремонту організовано об'їзд.