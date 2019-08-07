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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    07.08.2019 - 09:27
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На правом берегу затруднено движение транспорта на проспекте Степана Бандеры

В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах в среду, 7 августа. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу затруднено движение транспорта на проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Крещатицкая, Набережном шоссе. Также образовали пробки на проспекте Победы, возле метро "Берестейская", "Шулявская", "Нивки". Затруднено движение транспорта на проспекте Леся Курбаса, Голосеевском проспекте и Кольцевой дороге.

Также пробки образовались возле метро "Университет", "Площадь Льва Толстого", "Голосеевская".

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Пробки зафиксированы на двух моста: Южном и Патона. На левом берегу пробки не наблюдаются.

Напомним, в Киеве со 2 по 31 августа частично ограничили движение на эстакаде Южного моста. Причиной ограничения движения является ремонт деформационных швов на эстакаде.

Кроме того, на участке автодороги М03 Киев-Харьков в Киевской области на три месяца ограничат движение автотранспорта. Движение будет закрыто с 20 июля по 20 октября в связи с проведением капитального ремонта транспортной развязки. На время ремонта организован объезд.

Отметим, что киевский фуникулер приостановил работу с 22 июля до 23 августа в связи с ежегодным техническим осмотром.

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