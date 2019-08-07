Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На правому березі ускладнений рух транспорту на проспекті Степана Бандери

У Києві утворились численні пробки на дорогах у середу, 7 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі ускладнений рух транспорту на проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Хрещатицька, Набережному шосе. Також пробки утворили на проспекті Перемоги, біля метро "Берестейська", "Шулявська", "Нивки". Ускладнений рух транспорту на проспекті Леся Курбаса, Голосіївському проспекті та Кільцевій дорозі.

Також пробки утворились біля метро "Університет", "Площа Льва Толстого", "Голосіївська".

Фото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

Пробки зафіксовані на двох моста: Південному та Патона. На лівому березі пробки не спостерігаються.

Нагадаємо, у Києві з 2 по 31 серпня частково обмежили рух на естакаді Південного мосту. Причиною обмеження руху є ремонт деформаційних швів на естакаді.

Крім того, на ділянці автодороги М03 Київ-Харків Київської області на три місяці обмежать рух автотранспорту. Рух буде закрито з 20 липня по 20 жовтня у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки. На час ремонту організований об'їзд.

Зазначимо, що київський фунікулер призупинив роботу з 22 липня до 23 серпня у зв'язку з щорічним технічним оглядом.