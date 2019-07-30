В Киеве образовались многочисленные пробки

Пробки в Киеве образовались на дорогах во вторник, 30 июля. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы затруднено движение транспорта на проспекте Степана Бандеры, рядом со станцией метро "Героев Днепра", "Дорогожичи", на проспекте Победы, Кольцевой дороге, рядом со станцией метро "Теремки".

Также пробки образовались на Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улице Жилянской, улице Саксаганского, улице Льва Толстого, улице Юрия Ильенко, улице Набережно-Крещатицкая.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Затруднено движение транспорта на четырех мостах: Северном, Патона, Дарницком и Южном. На левом берегу пробки зафиксированы на проспекте Генерала Ватутина, рядом со станцией метро "Левобережная", проспекте Соборности, рядом со станциями "Осокорки", "Славутич".

Напомним, на участке автодороги М03 Киев-Харьков в Киевской области на три месяца ограничат движение автотранспорта. Движение будет закрыто с 20 июля по 20 октября в связи с проведением капитального ремонта транспортной развязки.

РБК-Украина писало, что киевский фуникулер приостановил работу с 22 июля до 23 августа в связи с ежегодным техническим осмотром.