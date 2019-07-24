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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    24.07.2019 - 09:25
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, пробки образовались на Южном и Северном мостах

Пробки в Киеве образовались утром 24 июля на дорогах. Об этом сообщает РБК-Україна, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы затруднено движение транспорта на проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Рыбальской, улице Новоконстантиновской, улице Вячеслава Черновола. Сильные пробки образовались на проспекте Победы и возле станций метро "Святошин", "Берестейская", "Шулявская".

В Киеве образовались многочисленные пробки

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Также затруднено движение транспорта на проспекте Леся Курбаса, Кольцевой дороге, частично на проспекте Валерия Лобановского и Голосеевском проспекте. Пробки зафиксированы на Надднепрянском шоссе и улице Набережно-Крещатицкая.

По данным Google Maps, на Южном и Северном мостах образовались пробки. На левом берегу пробки не зафиксированы.

Напомним, Киевский фуникулер приостановил работу с 22 июля до 23 августа в связи с ежегодным техническим осмотром.

РБК-Украина писало, что на участке автодороги М03 Киев-Харьков в Киевской области будет закрыто движение с 20 июля по 20 октября в связи с проведением капитального ремонта транспортной развязки. На время ремонта организован объезд.

В Киеве образовались многочисленные пробки В Киеве образовались многочисленные пробки
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