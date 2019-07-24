У Києві утворились численні пробки

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, пробки утворились на Південному та Північному мостах

Пробки у Києві утворились зранку 24 липня на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці ускладнений рух транспорту на проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Рибальській, вулиці Новокостянтинівській, вулиці В'ячеслава Чорновола. Сильні пробки утворились на проспекті Перемоги та поряд станцій метро "Святошин", "Берестейська", "Шулявська".

Фото: пробки у Києві (скріншот)

Також ускладнений рух транспорту на проспекті Леся Курбаса, Кільцевій дорозі, частково на проспекті Валерія Лобановського та Голосіївському проспекті. Пробки зафіксовані на Наддніпрянському шосе та вулиці Набережно-Хрещатицька.

За даними Google Maps, на Південному та Північному мостах утворились пробки. На лівому березі пробки не зафіксовані.

Нагадаємо, Київський фунікулер призупинив роботу з 22 липня до 23 серпня у зв'язку з щорічним технічним оглядом.

РБК-Україна писало, що на ділянці автодороги М03 Київ-Харків в Київській області буде закрито рух з 20 липня по 20 жовтня у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки. На час ремонту організовано об'їзд.