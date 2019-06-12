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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    12.06.2019 - 09:18
В Киеве образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Пробки образовались на Дарницком мосту и мосту Патона

В Киеве утром 12 июня образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы затруднено движение транспорта на проспекте Победы, возле метро "Берестейская", "Дорогожичи", "Шулявка" на улице Академика Заболотного, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, улице Вячеслава Черновола, улице Юрия Ильенко, возле метро "Лукьяновка", улице Елены Телиги, улице Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальской, Надднепрянском шоссе

В Киеве образовались многочисленные пробки

Фото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Также пробки образовались на Дарницком мосту и мосту Патона, а на левом берегу Киева - в районе станции метро "Славутич", "Позняки", "Осокорки", проспекте Бажана, Дарницком шоссе, проспекте Соборности, возле метро "Левобережная". Также зафиксированы пробки в районе метро "Бориспольская".

Напомним, с 14:00 13 июня до 06:00 8 июля в связи с ремонтными работами на Южном мосту будет частично ограничено движение транспорта в первой и второй полосах в направлении с улицы Бажана на Надднепрянское шоссе.

В Киеве образовались многочисленные пробки В Киеве образовались многочисленные пробки
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