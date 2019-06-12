ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    12.06.2019 - 09:18
У Києві утворились численні пробки
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Пробки утворились на Дарницькому мосту та мосту Патона

У Києві зранку 12 червня утворились численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці ускладнений рух транспорту на проспекті Перемоги, біля метро "Берестейська", "Дорогожичі", "Шулявка" на вулиці Академіка Заболотного, Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Юрія Іллєнка, біля метро "Лук'янівка", вулиці Олени Теліги, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Набережно-Рибальській, Наддніпрянському шосе.

У Києві утворились численні пробки

Фото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

Також пробки утворились на Дарницькому мосту та мосту Патона, а на лівому березі Києва - в районі станції метро "Славутич", "Позняки", "Осокорки", проспекті Бажана, Дарницькому шосе, проспекті Соборності, біля метро "Лівобережна". Також зафіксовані пробки в районі метро "Бориспільська".

Нагадаємо, з 14:00 13 червня до 06:00 8 липня у зв'язку з ремонтними роботами на Південному мосту буде частково обмежено рух транспорту у першій та другій смугах в напрямку з вулиці Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.

У Києві утворились численні пробки У Києві утворились численні пробки
Новини України пробки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся