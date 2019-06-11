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В Киеве на месяц ограничат движение на Южном мосту

Новости » Общество    11.06.2019 - 19:29
В Киеве на месяц ограничат движение на Южном мосту
Фото: Южный мост (twitter.com/kmda_official)

Ограничение будет действовать с 13 июня по 8 июля

В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА). 

Как сообщается, с 14:00 13 июня до 06:00 8 июля в связи с ремонтными работами на Южном мосту будет частично ограничено движение транспорта в первой и второй полосах в направлении с улицы Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

"Коммунальная корпорация просит извинить за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 7:00 12 июня до 11:00 13 июня частично ограничат движение транспорта на улице Академика Заболотного в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на местном проезде на участке от ТРЦ "Магелан" до Феофановского рынке.

Кроме того, 12 июня с 8 утра и до 20:00 будет частично ограничено движение транспорта на улице Теодора Драйзера в связи с выполнением работ по устройству асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Николая Лаврухина до улицы Оноре де Бальзака.

Также с 10 утра 12 июня до 6 утра 18 июня в связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия и деформационного шва на путепроводе на улице Михаила Бойчука будет частично ограничено движение транспорта.

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