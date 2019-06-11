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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    11.06.2019 - 09:35
В Киеве образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Пробки образовались на трех мостах

В Киеве утром 11 июня образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Google Maps.

На правом берегу столицы пробки образовались на проспекте Академика Палладина из-за ремонтных работ, на проспекте Победы, проспекте Леся Курбаса, Кольцевой дороге, возле метро "Шулявка". Также затруднено движение транспорта на улице Жилянская, улице Вячеслава Черновола, улице Юрия Ильенко, возле метро "Лукьяновка", на Голосеевском проспекте и возле метро "Выставочный центр".

Также пробки образовались на Южном мосту, Дарницком мосту и мосту Патона. На левом берегу Киева затруднено движение транспорта на проспекте Бажана, возле метро "Позняки", Дарницком шоссе, проспекте Соборности.

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Напомним, РБК-Украина писало, что с 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета относительно участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября.

Также в Киеве с 7 по 10 июня в зсвязи с ремонтными работами частично было ограничено движение на Одесской площади в правой полосе движения с улицы Академика Заболотного до Кольцевой дороги.

В Киеве образовались многочисленные пробки В Киеве образовались многочисленные пробки
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