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У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    11.06.2019 - 09:35
У Києві утворились численні пробки
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Пробки утворились на трьох мостах

У Києві зранку 11 червня утворились численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Google Maps.

На правому березі столиці пробки утворились на проспекті Академіка Палладіна через ремонтні роботи, на проспекті Перемоги, проспекті Леся Курбаса, Кільцевій дорозі, біля метро "Шулявка". Також ускладнений рух транспорту на вулиці Жилянська, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Юрія Іллєнка, біля метро "Лук'янівка", Голосіївському проспекті та біля метро "Виставковий центр".

Також пробки утворились на Південному мосту, Дарницькому мосту та мосту Патона. На лівому березі Києва ускладнений рух транспорту на проспекті Миколи Бажана, біля метро "Позняки", Дарницькому шосе, проспекті Соборності.

У Києві утворились численні пробкиФото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що з 1 квітня в Києві вступило в силу рішення Київської міської ради щодо ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.

Також в Києві з 7 по 10 червня у зв'язку з ремонтними роботами частково було обмежено рух на Одеській площі у правій смузі руху з вулиці Академіка Заболотного до Кільцевої дороги.

У Києві утворились численні пробки У Києві утворились численні пробки
Новини України Київпробки
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