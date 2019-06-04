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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Инфраструктура    04.06.2019 - 10:11
В Киеве образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

В частности, пробки сковали центральную часть Киева

В Киеве утром 4 июня 2019 года образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу столицы движение осложнено на Набережном шоссе, Подоле, Воздухофлотском проспекте, ул. Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, Кольцевой дороге, проспекте Победы, ул. Жилянская, ул. Саксаганского, в районе Лукьяновки, а также в районе Бессарабского рынка, станций "Дружбы народов", "Университет", "Театральная".

На левом берегу Киева пробки наблюдаются в районе станций метро "Черниговская", "Левобережная", "Дарница", "Осокорки", "Славутич", а также на проспекте Соборности, бульваре Перова, проспекте Генерала Ватутина и Дарницком шоссе.

Также движение осложнено на Дарницком мосту, Южном мосту и мосту Патона.

 

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве до 5 июня из-за ремонта проезжей части будет ограничено движение на Северном мосту.

Кроме того, РБК-Украина писало, что до 4 июня включительно движение транспорта будет ограничено и на Южном мосту в направлении с улицы Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

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