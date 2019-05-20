В Киеве образовались многочисленные пробки

В Киеве утром 20 мая образовались многочисленные пробки, в частности на бульваре Леси Украинки и проспекте Победы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google.

На правом берегу образовали заторы на проспекте Победы, проспекте Леся Курбаса, улице Вячеслава Черновола, частично на бульваре Дружбы Народов, улице Мечникова, улице Бассейной, улице Саксаганского, улице Жилянская, Кловском спуске. Перекрыто движение транспорта на улице Грушевского и Парковой дороге в связи с инаугурацией Зеленского.

Также пробки образовались на Северном мосту, мосту Патона и Дарницкому мосту. На левом берегу заторы на Дарницком шоссе, проспекте Бажана, проспекте Петра Григоренко, Днепровской набережной, проспекте Собороності, Броварском проспекте.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Движение транспорта затруднено возле метро "Славутич", "Вокзальная", "Кловская", "Берестейская", "Шулявская", "Олимпийская".

Напомним, как сообщили в МВД, в столице сегодня дежурят около 400 сотрудников ГСЧС и 90 единиц техники. Кроме того, возле мест проведения инаугурации дежурят 43 спасателя и 6 единиц техники.