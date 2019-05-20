У Києві утворились численні затори

У Києві зранку 20 травня утворились численні затори, зокрема на бульварі Лесі Українки та проспекті Перемоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі утворили затори на проспекті Перемоги, проспекті Леся Курбаса, вулиці В'ячеслава Чорновіла, частково на бульварі Дружби Народів, вулиці Мечникова, вулиці Басейна, вулиці Саксаганського, вулиці Жилянська, Кловському узвозі. Перекритий рух транспорту на вулиці Грушевська та Парковій дорозі у зв'язку з інавгурацією Зеленського.

Також затори утворились на Північному мосту, мосту Патона та Дарницькому мосту. На лівому березі затори на Дарницькому шосе, проспекті Бажана, проспекті Петра Григоренка, Дніпровській набережній, проспекті Собороності, Броварському проспекті.

Фото: затори у Києві (скріншот)

Рух транспорту ускладнений біля метро "Славутич", "Вокзальна", "Кловська", "Берестейська", "Шулявська", "Олімпійська".

Нагадаємо, як повідомили в МВС, в столиці сьогодні чергують близько 400 співробітників ГСЧС і 90 одиниць техніки. Крім того, біля місць проведення інавгурації чергують 43 рятувальники та 6 одиниць техніки.