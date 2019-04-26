В Киеве образовались многочисленные пробки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на улице Бассейной, бульваре Шевченко, улице Сечевых Стрельцов

В Киеве 26 апреля образовались многочисленные пробки на дорогах, в частности на проспекте Победы, Кольцевой дороге и бульваре Тараса Шевченко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google.

На правом берегу пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, улице Елены Телиги, улице Стеценко, проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, Воздухофлотском проспекте, проспекте Лобановского, улице Саксаганского, улице Льва Толстого, улице Саперно-Слобітській, бульваре Дружбы Народов, Набережном шоссе, улице Бассейной, бульваре Шевченко, улице Сечевых Стрельцов

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Пробки образовались возле метро "Контрактовая площадь", "Университет", "Вокзальная", "Выдубичи", "Славутич", "Шулявская", "Университет". Также на Северном мосту. На левом берегу пробки зафиксированы на проспекте Бажана, Харьковском шоссе и Днепровской набережной.

Напомним, в Киеве частично ограничат движение транспорта на эстакадном выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с 21:00 26 апреля до 06:00 2 мая в связи с ремонтом плиты проезжей части на Северном мосту будет действовать ограничение в движении транспорта.