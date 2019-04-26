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У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    26.04.2019 - 17:06
У Києві утворились численні пробки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки утворились на вулиці Басейна, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Січових Стрільців

У Києві 26 квітня утворились численні пробки на дорогах, зокрема на проспекті Перемоги, Кільцевій дорозі та бульварі Тараса Шевченка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі пробки утворились на проспекті Степана Бандери, вулиці Олени Теліги, вулиці Стеценка, проспекті Перемоги, вулиці Вадима Гетьмана, Повітрофлотському проспекті, проспекті Лобановського, вулиці Саксаганського, вулиці Льва Толстого, вулиці Саперно-Слобітській, бульварі Дружби Народів, Набережному шосе, вулиці Басейна, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Січових Стрільців.

 
Фото: пробки у Києві (скріншот)

Пробки утворились біля метро "Контрактова площа", "Університет", "Вокзальна", "Видубичі", "Славутич", "Шулявська", "Університет". Також на мосту Північному. На лівому березі пробки зафіксовані на проспекті Бажана, Харківському шосе та Дніпровській набережній.

Нагадаємо, у Києві частково обмежать рух транспорту на естакадному виїзді з вулиці Борщагівській на Повітрофлотський шляхопровід. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 21:00 26 квітня до 06:00 2 травня у зв'язку з ремонтом плити проїзної частини на Північному мосту буде діяти обмеження в русі транспорту.

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