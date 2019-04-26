В Киеве образовались многочисленные пробки

В Киеве утром 26 апреля образовались многочисленные пробки, в частности на пропектах Победы и Голосеевском и на улицах Вадима Гатьмана и Борщаговская. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google.

На правом берегу пробки образовались на улице Елены Телиги, улице Жилянской, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, Голосеевском проспекте, бульваре Дружбы Народов, бульваре Тараса Шевченко, улице Вячеслава Черновола, улице Юрия Ильенко, улице Набережно-Крещатицкая, проспекте Правды, улице Набережно-Рыбальской.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

В частности, пробки на мостах Южном, Дарницком и Патона. Также возле станций метро "Берестейская", "Шулявская", "Выставочный центр". На левом берегу пробок нет.

Напомним, с 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета относительно участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил внедрение фотофиксации нарушений на дорогах.