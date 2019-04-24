В Киеве образовались многочисленные пробки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки зафиксированы на мосту Метро и Южном

В Киеве вечером 24 апреля образовались многочисленные пробки, в часности на проспектах Победы и Лобановского и Кольцевой дороге. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google.

Отметим, что на правом берегу пробки зафиксированы на улице Набережно-Крещатицкой, улице Юрия Ильенко, улицы Вячеслава Черновола, улице Жилянской, улице Саксаганского, улице Бассейной, улице Крещатик, улице Большая Житомирская, бульваре Дружбы Народов и улице Саперно-Слободская.

Также пробки возле станций метро "Шулявская", "Выдубичи", "Дружбы Народов", "Площади Льва Толстого", "Лукьяновская", "Контрактовая площадь". Пробки зафиксированы на мосту Метро и Южном. На левом берегу пробки зафиксированы на Харьковском шоссе и Днепровской набережной.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Также сегодня вечером в Киеве частично ограничат движение транспорта на Столичном шоссе в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

Напомним, в Киеве во время празднования Пасхи работа общественного транспорта, который проходит возле станций метро, будет продлена на один час 27 апреля, 28 апреля будет начата на один час раньше.