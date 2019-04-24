У Києві утворились численні пробки

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки зафіксовані на мосту Метро та Південному

У Києві ввечері 24 квітня утворились численні затори, в часності на проспектах Перемоги та Лобановського й Кільцевій дорозі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Зазначимо, що на правому березі пробки зафіксовані на вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Жилянській, вулиці Саксаганського, вулиці Басейна, вулиці Хрещатик, вулиці Велика Житомирська, бульварі Дружби Народів та вулиці Саперно-Слобідська.

Також пробки біля станцій метро "Шулявська", "Видубичі", "Дружби Народів", "Площі Льва Толстого", "Лук'янівська", "Контрактова площа". Пробки зафіксовані на мосту Метро та Південному. На лівому березі пробки зафіксовані на Харківському шосе та Дніпровській набережній.

Фото: пробки в Києві (скріншот)

Також сьогодні у Києві ввечері частково обмежать рух транспорту на Столичному шосе у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття.

Нагадаємо, у Києві під час святкування Великодня робота громадського транспорту, який проходить біля станцій метро, буде продовжена на одну годину 27 квітня, 28 квітня буде розпочата на одну годину раніше.