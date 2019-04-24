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В Киеве на Пасху общественный транспорт изменит график работы

Новости » Общество    24.04.2019 - 17:06
В Киеве на Пасху общественный транспорт изменит график работы
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Общественный транспорт откроется на один час раньше и будет работать на один час дольше

В Киеве во время празднования Пасхи работа общественного транспорта, который проходит возле станций метро, будет продлена на один час 27 апреля, 28 апреля будет  начата на один час раньше.  Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевпасстранс".

В частности, возле станций метрополитена проходят такие маршруты:

  • троллейбусные - №№ 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27-А, 28, 30-К, 37, 38, 40, 41, 42- Д, 50;
  • трамвайные - №№ 1, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 28, 29, 33;
  • автобусные обычного режима движения - №№ 18, 20, 21, 27-ТР, 33, 33-Т, 37 (с заездом на с / к "Чайка" в направлении станции метро "Святошин"), 45, 53, 62 , 95, 99, 114, 115;
  • автобусные маршруты в режиме маршрутного такси - №№ 155, 166, 181, 182, 208, 220, 457, 500, 502, 550.

В ночь с 27 на 28 апреля предусмотрено продление работы:

  • фуникулера - на один час дольше и а один час раньше с 5:00 28 апреля;
  • станций линии скоростного трамвая на жилом массиве Троещина в 2:30 минут и начало работы станций с 4:00 28 апреля;
  • станций линии скоростного трамвая на жилом массиве Борщаговка в 2:25 минут и начало работы станций с 4:15 28 апреля.

Кроме того, установлены временные остановки на улице Ивана Франко для троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17, 93Н, 94н и автобусов маршрутов №№ 24, 114, 118 переносится в направлении площади Победы на 50 м вперед.

 

Фото (kyivcity.gov.ua)

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 249 Киев - Черновцы к пасхальным праздникам.

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