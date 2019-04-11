В Киеве образовались многочисленные пробки

Фото: пробки в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также пробки возле метро "Святошин", "Берестейская", "Шулявская", "Славутич"

В Киеве 11 апреля образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улице Семена Скляренко, улице Юрия Ильенко, проспекте Победы, проспекте Академика Палладина, проспекте Леся Курбаса, улице Вадима Гетьмана, улице Жилянской, Набережном шоссе, Голосеевском проспекте.

Также пробки возле метро "Святошин", "Берестейская", "Шулявская", "Славутич", "Теремки", "Гидропарк".

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

На левом берегу Киева образовались пробки на Харьковском шоссе, проспекте Петра Григоренко, Дарницком шоссе, Днепровской набережной. Затруднено движение транспорта на Дарницком мосту, Южном мосту и мосту Патона.

Напомним, в Киеве с 12 апреля до 3 мая будет частично ограничено движение транспорта путепроводу на Харьковском шоссе через железнодорожные пути.

РБК-Украина писало, что с 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета относительно участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября.