ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    11.04.2019 - 10:08
У Києві утворились численні пробки
Фото: пробки в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також пробки біля метро "Святошин", "Берестейська", "Шулявська", "Славутич"

У Києві 11 квітня утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулиці Семена Скляренка, вулиці Юрія Іллєнка, проспекті Перемоги, проспекті Академіка Палладіна, проспекті Леся Курбаса, вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Жилянській, Набережному шосе, Голосіївському проспекті.

Також пробки біля метро "Святошин", "Берестейська", "Шулявська", "Славутич", "Теремки", "Гідропарк".

 
Фото: пробки в Києві (скріншот)

На лівому березі Києва утворились пробки на Харківському шосе, проспекті Петра Григоренка, Дарницькому шосе, Дніпровській набережній. Ускладнений рух транспорту на Дарницькому мосту, Південному мосту та мосту Патона.

Нагадаємо, у Києві із 12 квітня до 3 травня буде частково обмежено рухтранспорту шляхопроводом на Харківському шосе через залізничні колії.

РБК-Україна писало, що з 1 квітня в Києві вступило в силу рішення Київської міської ради щодо ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.

У Києві невідомі закидали петардами охорону одного із закладів В Київській області затримали російського "злодія в законі"
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України КиївКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся