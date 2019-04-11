У Києві утворились численні пробки

Фото: пробки в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також пробки біля метро "Святошин", "Берестейська", "Шулявська", "Славутич"

У Києві 11 квітня утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулиці Семена Скляренка, вулиці Юрія Іллєнка, проспекті Перемоги, проспекті Академіка Палладіна, проспекті Леся Курбаса, вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Жилянській, Набережному шосе, Голосіївському проспекті.

Також пробки біля метро "Святошин", "Берестейська", "Шулявська", "Славутич", "Теремки", "Гідропарк".

Фото: пробки в Києві (скріншот)

На лівому березі Києва утворились пробки на Харківському шосе, проспекті Петра Григоренка, Дарницькому шосе, Дніпровській набережній. Ускладнений рух транспорту на Дарницькому мосту, Південному мосту та мосту Патона.

Нагадаємо, у Києві із 12 квітня до 3 травня буде частково обмежено рухтранспорту шляхопроводом на Харківському шосе через залізничні колії.

РБК-Україна писало, що з 1 квітня в Києві вступило в силу рішення Київської міської ради щодо ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.