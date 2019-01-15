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В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах

Новости » Инфраструктура    15.01.2019 - 19:12
В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах
Иллюстративное фото (УНИАН)

Движение осложнено в центральной части Киева

В Киеве сегодня вечером, 15 января 2019 года, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу столицы пробки образовались на Набережном шоссе, бульварах Дружбы Народов, Леси Украинки и Тараса Шевченко, на ул. Сечевых Стрельцов, Крещатике, в районе Бессарабского рынка, ул. Шелковичной, Владимирском спуске, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, ул. Вадима Гетьмана, ул. Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры, проспекте Победы, ул. Семена Скляренко, ул. Кириловской, на Лукьяновке, ул. Саксаганского, ул. Жилянской, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Прорезной, ул. Льва Толстого.

Кроме того, движение осложнено на Южном мосту, мосту Метро и мосту Патона.

На левом берегу Киева пробки наблюдаются на Позняках, Дарнице, в районе станций метро "Харьковская", "Осокорки", "Черниговская".

 

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что по данным синоптиков, завтра, 16 января, на дорогах столицы ожидается гололедица.

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