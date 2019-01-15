У Києві утворилися численні затори на дорогах

Ілюстративне фото (УНІАН)

Рух ускладнено у центральній частині Києва

У Києві сьогодні ввечері, 15 січня 2019 року, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі столиці затори утворилися на Набережному шосе, бульварах Дружби Народів, Лесі Українки і Тараса Шевченка, на вул. Січових Стрільців, Хрещатику, в районі Бессарабського ринку, вул. Шовковичній, Володимирському узвозі, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вул. Вадима Гетьмана, вул. Олени Теліги, проспекті Степана Бандери, проспекті Перемоги, вул. Семена Скляренка, вул. Кирилівській, на Лук'янівці, вул. Саксаганського, вул. Жилянській, вул. Богдана Хмельницького, вул. Прорізній, вул. Льва Толстого.

Крім того, ускладнено рух на Південному мосту, мосту Метро і мосту Патона.

На лівому березі Києва затори спостерігаються на Позняках, Дарниці, в районі станцій метро "Харкывська", "Осокорки", "Чернігівська".

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними синоптиків, завтра, 16 січня, на дорогах столиці очікується ожеледиця.