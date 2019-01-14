В Киеве образовались многочисленные пробки

Иллюстративное фото (УНИАН)

Пробки образовались преимущественно в центральной части Киева

В Киеве сегодня вечером, 14 января 2019 года, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На левом берегу столицы пробки образовались в районе станций метро "Бориспольская", "Харьковская", "Осокорки", "Славутич", "Черниговская". Также движение осложнено на Дарнице, Русановке, Днепровской набережной.

Кроме того, пробки образовались на мосту Метро, Южном мосту и мосту Патона.

На правом берегу Киева пробки образовались на Набережном шоссе, Подоле, ул. Новоконстантиновской, проспекте Степана Бандеры, ул. Вадима Гетьмана, ул. Елены Телиги, проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского, бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко, Крещатике, Владимирском спуске, ул. Большой Житомирской, ул. Прорезной, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Московской, ул. Лаврской, бульваре Дружбы Народов.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что по данным синоптиков, в Киеве до конца суток 14 января, а также завтра, 15 января, ожидается осложнение погодных условий. В частности, в столице ожидается усиление ветра до 20 м/с и метели.