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У Києві утворилися численні затори

Новини » Інфраструктура    14.01.2019 - 19:04
У Києві утворилися численні затори
Ілюстративне фото (УНІАН)

Затори утворилися переважно в центральній частині Києва

У Києві сьогодні ввечері, 14 січня 2019 року, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На лівому березі столиці затори утворилися в районі станцій метро "Бориспільська", "Харківська", "Осокорки", "Славутич", "Чернігівська". Також ускладнено рух на Дарниці, Русанівці, Дніпровській набережній.

Крім того, затори утворилися на мосту Метро, Південному мосту і мосту Патона.

На правому березі Києва пробки утворилися на Набережному шосе, Подолі, вул. Новокостянтинівській, проспекті Степана Бандери, вул. Вадима Гетьмана, вул. Олени Теліги, проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, бульварах Лесі Українки і Тараса Шевченка, Хрещатику, Володимирському узвозі, вул. Великій Житомирській, вул. Прорізній, вул. Богдана Хмельницького, вул. Московській, вул. Лаврській, бульварі Дружби Народів.

 

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними синоптиків, у Києві до кінця доби 14 січня, а також завтра, 15 січня, очікується ускладнення погодних умов. Зокрема, в столиці очікується посилення вітру до 20 м/с і заметілі.

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