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Синоптики предупредили об осложнении погодных условий в Киеве

Новости » Общество    14.01.2019 - 14:12
Синоптики предупредили об осложнении погодных условий в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ближайшие два часа в столице ожидаются метели

В Киеве в течение ближайших двух часов ожидается осложнение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Как отмечается, по данным Укргидрометцентра, до конца суток 14 января, ночью и утром 15 января в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели (І уровень опасности, желтый).

Синоптики предупредили об осложнении погодных условий в Киеве

Как писал Styler, на Украину надвигается атмосферный фронт северного циклона Florenz, который принесет с собой значительное ухудшение погодных условий в нескольких областях страны.

На востоке и юге Украины пройдет мокрый снег, а в западных областях тоже пройдет снег. На севере и в центре завтра днем - без существенных осадков, максимум, местами небольшой снег.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве сегодня, 14 января, ожидается небольшой снег и гололедица на дорогах. Сегодня в Киеве ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица, местами порывы ветра 15-20 м/сек. Также прогнозируется облачность, температура днем около 0.

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