В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах

Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Движение в столице осложнено

В Киеве сегодня вечером, 27 декабря 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки образовались проспекте Науки, Надднепрянском шоссе, Железнодорожном шоссе, на Южном мосту, мосту Патона, бульваре Дружбы Народов, Леси Украинки, улице Московской, Мечникова, Шелковичной, Парковой Дороге, улице Крещатик, Круглоуниверситетской, Шота Руставели, Большой Васильковской, улице Бассейной, Бессарабской площаде, бульваре Тараса Шевченко, улице Пушкинской, Антоновича, Сагайдачного, улице Лютеранской, Репина, Терещенсковской, Владимирской, Прорезной, Богдана Хмельницкого, Ивана Франко, Николая Лысенко, Ярославом Валу, Большой Житомирской, Стрелецкой, Стетенской, Бульварно-Кудрявской, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, Юрия Илленко, Глыбочинской, проспекте Степана Бандеры, улице Новоконстантиновской, Богатырской, Большой Окружной.

Также на левом берегу пробки зафиксированы на проспекте Юрия Гагарина, улице Раисы Окипной, Соборной, проспекте генерала Ватутина.

Фото (google.com/maps/)

Напомним, сегодня в Полтавской области сняли ограничение на въезд на территорию области для всех видов транспортов после прекращение снегопадов.