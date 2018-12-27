У Києві утворилися численні затори на дорогах

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Рух у столиці ускладнено

У Києві сьогодні ввечері, 27 грудня 2018 року, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки утворилися проспекті Науки, Наддніпрянському шосе, Залізничному шосе, на Південному мосту, мосту Патона, бульварі Дружби Народів, Лесі Українки, вулиці Московській, Мечникова, Шовковичній, Парковій Дорозі, вулиці Хрещатик, Круглоуніверситетській, Шота Руставелі, Великій Васильківській, вулиці Басейній, Бесарбській площі, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Пушкінській, Антоновича, Сагайдачного, вулиці Лютеранській, Рєпіна, Терещенсковскій, Володимирській, Прорізній, Богдана Хмельницького, Івана Франка, Миколи Лисенка, Ярославом Валу, Великій Житомирській, Стрілецькій, Стетенскій, Бульварно-Кудрявській, Січових Стрільців, В'ячеслава Чорновола, Юрія Іллєнка, Глибочинскій, проспекті Степана Бандери, вулиці Новокостянтинівській, Богатирській, Великій Окружній.

Також на лівому березі пробки зафіксовані на проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Раїси Окіпної, Соборній, проспекті генерала Ватутіна.

Фото (google.com/maps/)

Нагадаємо, сьогодні в Полтавській області зняли обмеження на в'їзд на територію області для всіх видів транспорту після припинення снігопадів.