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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Инфраструктура    21.12.2018 - 14:17
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение осложнено в центральной части Киева

В Киеве сегодня днем, 21 декабря 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Так, пробки наблюдаются на мосту Метро, Южном мосту, Гаванском мосту. На левом берегу столицы движение осложнено на Дарнице, в районе метро "Славутич", на проспекте Юрия Гагарина и ул. Владимира Сосюры.

На правом берегу Киева пробки образовались на Подоле, Набережном шоссе, Владимирском спуске, на ул. Большая Житомирская, бульваре Тараса Шевченко, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Мечникова, ул. Жилянская, ул. Саксаганского, ул. Вячеслава Черновола, проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, бульваре Дружбы Народов, ул. Генерала Алмазова.

 

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом сегодня утром, 21 декабря 2018 года, перевернулся маршрутный автобус с пассажирами, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали восемь человек.

Как сообщалось, в Киеве сегодня, 21 декабря, ожидается снег, на дорогах местами гололедица.

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