У Києві утворилися численні затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух ускладнено у центральній частині Києва

У Києві сьогодні вдень, 21 грудня 2018 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Так, затори спостерігаються на мосту Метро, Південному мосту, Гаванському мосту. На лівому березі столиці рух ускладнено на Дарниці, в районі метро "Славутич", на проспекті Юрія Гагаріна та вул. Володимира Сосюри.

На правому березі Києва пробки утворилися на Подолі, Набережному шосе, Володимирському узвозі, на вул. Велика Житомирська, бульварі Тараса Шевченка, вул. Богдана Хмельницького, вул. Мечникова, вул. Жилянська, вул. Саксаганського, вул. В'ячеслава Чорновола, проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, бульварі Дружби Народів, вул. Генерала Алмазова.

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Києвом сьогодні вранці, 21 грудня 2018 року, перекинувся маршрутний автобус з пасажирами, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали вісім осіб.

Як повідомлялося, в Києві сьогодні, 21 грудня, очікується сніг, на дорогах місцями ожеледиця.