В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах

Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Пробки образовались преимущественно в центральной части Киева

В Киеве сегодня вечером, 29 ноября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

В частности, пробки образовались на мосту Метро, мосту Патона, Южном мосту.

На правом берегу пробки наблюдаются на Большой Окружной дороге, проспекте Степана Бандеры, Набережном шоссе, Крещатике, проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, ул. Саксаганского, ул. Жилянской, ул. Вадима Гетьмана.

На левом берегу Киева движение осложнено на Русановке, в районе станций метро "Левобережная", "Дарница", "Славутич", "Бориспольская".

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что движение транспорта в обоих направлениях на мосту Патона в Киеве закроют в ночь на 2 декабря.

Также сообщалось, что в центре Киева с 24 ноября ограничено движение транспорта в связи с подготовкой и празднованием новогодних праздников. Движение транспорта ограничат вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади с 24 ноября 2018 года до 24 января 2019 года.