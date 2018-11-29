У Києві утворилися численні затори на дорогах

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Затори утворилися переважно в центральній частині Києва

У Києві сьогодні ввечері, 29 листопада 2018 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Зокрема, затори утворилися на мосту Метро, мосту Патона, Південному мосту.

На правому березі затори спостерігаються на Великій Окружній дорозі, проспекті Степана Бандери, Набережному шосе, Хрещатику, проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, вул. Саксаганського, вул. Жилянській, вул. Вадима Гетьмана.

На лівому березі Києва рух ускладнено на Русанівці, в районі станцій метро "Лівобережна", "Дарниця", "Славутич", "Бориспільська".

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рух транспорту в обох напрямках на мосту Патона у Києві закриють в ніч на 2 грудня.

Також повідомлялося, що в центрі Києва з 24 листопада обмежено рух транспорту у зв'язку з підготовкою та святкуванням новорічних свят. Рух транспорту обмежать вздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі з 24 листопада 2018 року до 24 січня 2019 року.