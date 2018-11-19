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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Инфраструктура    19.11.2018 - 18:55
В Киеве образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Движение в центре города осложнено

В Киеве сегодня вечером, 19 ноября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

В частности, движение осложнено на мосту Метро, Южом мосту и мосту Патона.

Кроме того, на правом берегу Киева движение осложнено на проспекте Степана Бандеры, на Набережном шоссе, ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, на проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, Крещатике, в районе Бессарабского рынка, на Подоле, Воздухофлотском проспекте, ул. Вячеслава Черновола, ул. Институтской, ул. Михаила Грушевского, ул. Михайловской, ул. Большой Житомирской.

На левом берегу столицы пробки наблюдаются в районе метро "Черниговская", "Левобережная", "Бориспольская", "Лесная", а также на Дарницкой площади.

 

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 20 по 22 ноября пройдут масштабные учения спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Как известно, 20 ноября учения будут проходить с возможным запуском сирен в Оболонском районе, 21 ноября - в Днепровском и Деснянском районах Киева.

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