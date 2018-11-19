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У Києві утворилися численні затори

Новини » Інфраструктура    19.11.2018 - 18:55
У Києві утворилися численні затори
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Рух в центрі міста ускладнено

У Києві сьогодні ввечері, 19 листопада 2018 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Зокрема, рух ускладнено на мосту Метро, Южом мосту і мосту Патона.

Крім того, на правому березі Києва рух ускладнено на проспекті Степана Бандери, на Набережному шосе, вул. Олени Теліги, вул. Вадима Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського, на проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, Хрещатику, в районі Бессарабського ринку, на Подолі, Повітрофлотському проспекті, вул. В'ячеслава Чорновола, вул. Інститутській, вул. Михайла Грушевського, вул. Михайлівській, вул. Великій Житомирській.

На лівому березі столиці затори спостерігаються в районі метро "Чернігівська", "Лівобережна", "Бориспільська", "Лісова", а також на Дарницькій площі.

 

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві з 20 по 22 листопада пройдуть масштабні навчання рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Як відомо, 20 листопада навчання проходитимуть з можливим запуском сирен в Оболонському районі, 21 листопада - у Дніпровському і Деснянському районах Києва.

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