В Киеве образовались многочисленные пробки

Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

В частности, пробки образовались на мосту Патона, мосту Метро и Южном мосту

В Киеве сегодня вечером, 7 ноября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

В частности, пробки образовались на мосту Метро, а также на мосту Патона и Южном мосту, где на данный момент ведутся дорожные работы.

На правом берегу Киева движение осложнено в районе станций метро "Нивки", "Житомирская", "Академгородок", на проспекте Победы, Большой Окружной дороге, в районе Шулявского путепровода, на Лукьяновке, Подоле, Набережном шоссе, а также в центральной части города. В частности, на ул. Михаила Грушевского перекрыто движение.

На левом берегу столицы пробки наблюдаются в районе станций метро "Левобережная", "Черниговская", "Бориспольская", а также начиная от станции метро "Осокорки" и до Южного моста.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в центре Киева с 24 ноября по 24 января ограничат движение из-за подготовки и празднования Нового года.

Кроме того, сообщалось, что до 18 декабря будет ограничено движение на проспекте Наколая Бажана в Киеве.