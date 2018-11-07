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У Києві утворилися численні затори

Новини » Інфраструктура    07.11.2018 - 18:00
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Зокрема, затори утворилися на мосту Патона, мосту Метро, Південному мосту

У Києві сьогодні ввечері, 7 листопада 2018 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Зокрема, затори утворилися на мосту Метро, а також на мосту Патона і Південному мосту, де на даний момент ведуться дорожні роботи.

На правому березі Києва рух ускладнено в районі станцій метро "Нивки", "Житомирська", "Академмістечко", на проспекті Перемоги, Великій Окружній дорозі, в районі Шулявського шляхопроводу, на Лук'янівці, Подолі, Набережному шосе, а також у центральній частині міста. Зокрема, на вул. Михайла Грушевського перекрито рух.

На лівому березі столиці затори спостерігаються в районі станцій метро "Лівобережна", "Чернігівська", "Бориспільська", а також починаючи від станції метро "Осокорки" і до Південного мосту.

 

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в центрі Києва з 24 листопада по 24 січня обмежать рух через підготовку і святкування Нового року.

Крім того, повідомлялося, що до 18 грудня буде обмежено рух на проспекті Миколи Бажана в Києві.

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