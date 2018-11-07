В центре Киева с 24 ноября ограничат движение из-за подготовки к Новому году

Фото: новогодняя елка в Киеве (facebook.com/marharyta.stetsenko)

Движение транспорта в центре Киева ограничат до 24 января 2019 года

В центре Киева с 24 ноября 2018 года будет ограничено движение из-за подготовки к празднованию Нового года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, в Киеве начинается подготовка к празднованию Нового года, которое начнется 15 декабря на Софийской площади и Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), на Контрактовой площади, улице Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до пересечения с улицей Андреевской), а также на территориях, прилегающих к входам на верхнюю и нижнюю станции фуникулера.

Так, с 24 ноября на указанных локациях начнется монтаж временных объектов для празднования, в связи с чем с 24 ноября 2018 года до 24 января 2019 года предусмотрено ограничение движения транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади. Кроме того, в указанный период запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади).

Кроме того, запрет движения вдоль Владимирского проезда и ул. Владимирской будет действовать и во время самого празднования:

19 декабря 2018 года - с 16:00 до 22:00;

24 декабря 2018 года - с 16:00 до 22:00;

31 декабря 2018 года - с 20:00 до 03:00 1 января 2019 года;

1 января 2019 года - с 14:00 до 22:00;

7 января 2019 года - с 12:00 до 16:00.

Вместе с тем, отмечается, что из-за запланированных ограничений движения, будет разрешено движение транспорта на Крещатике на выходные, праздничные и нерабочие дни. Кроме того, будут изменены маршруты наземного пассажирского транспорта.

Также отмечается, что в новогоднюю ночь фуникулер будет работать круглосуточно.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве до 18 декабря будет частично ограничено движение транспорта с проспекта Николая Бажана в направлении центра города.