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В Киеве возобновили ограничение скорости движения до 50 км/ч

Новости » Общество    01.11.2018 - 08:40
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Столичные магистрали переходят на зимний скоростной режим

В Киеве с четверга, 1 ноября, на 17 основных магистралях города скорость движения транспорта снова ограничат до 50 км/ч. Об этом передает РБК-Украина. со ссылкой на первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого в Facebook.

Ранее на этих участках разрешили ездить со скоростью 80 км/ч.

"Для тех, кто уже привык ездить 80 км/ч по 17 основным магистралям Киева напоминаю, что с 1 ноября, согласно решению КГГА, разрешенная скорость по всем улицам города будет 50 км/ч", - сообщил Билошицкий.

В Киеве возобновили ограничение скорости движения до 50 км/ч

Решение связано с тем, что в связи с приближением зимнего периода "дорожные условия в этот период уже не будут позволять двигаться с такой скоростью".

В Киеве возобновили ограничение скорости движения до 50 км/ч

В то же время, он отметил, что разрешение двигаться со скоростью 80 километров восстановят с 1 апреля 2019 года.

Напомним, в Киеве на проспекте Бажана в Дарницком районе столицы начали устанавливать дорожные знаки об ограничении скорости до 80 км/час.

В частности, согласно распоряжению Киеврады от 9 октября 2018 года, увеличение скорости движения будет действовать ежегодно в период 1 апреля - 1 ноября. До установки соответствующих дорожных знаков на указанных улицах действует скоростной режим 50 км/час.

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