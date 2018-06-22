В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах

Пробки в Киеве преимущественно образовались на правом берегу столицы

В Киеве сегодня, 22 июня 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google maps.

Так, на правом берегу пробки образовались на Набережном шоссе, на Подоле, Крещатике, Большой окружной дороге, проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, бульваре Дружбы Народов, бульваре Тараса Шевченко.

В центральной части города многочисленные пробки наблюдаются в районах станций метро "Олимпийская", "Театральная", "Крещатик", "Золотые ворота", "Площадь Льва Толстого".

На левом берегу движение осложнено в районах станций метро "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная", а также на проспекте Юрия Гагарина.

Фото: пробки в Киеве (скриншот Google maps)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 24 июня 2018 года будет частично ограничено движение транспорта на Северном мосту.