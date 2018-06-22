Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах

НовостиИнфраструктура    22.06.2018 - 17:45
Иллюстративное фото (facebook NewsUAinfo)
Иллюстративное фото (facebook NewsUAinfo)

Пробки в Киеве преимущественно образовались на правом берегу столицы

В Киеве сегодня, 22 июня 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google maps.

Так, на правом берегу пробки образовались на Набережном шоссе, на Подоле, Крещатике, Большой окружной дороге, проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, бульваре Дружбы Народов, бульваре Тараса Шевченко.

В центральной части города многочисленные пробки наблюдаются в районах станций метро "Олимпийская", "Театральная", "Крещатик", "Золотые ворота", "Площадь Льва Толстого".

На левом берегу движение осложнено в районах станций метро "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная", а также на проспекте Юрия Гагарина.

Фото: пробки в Киеве (скриншот Google maps)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 24 июня 2018 года будет частично ограничено движение транспорта на Северном мосту. 

В Киеве "заминировали" ТРЦ "Украина" Движение на Южном мосту в Киеве будет ограничено почти на месяц
Теги публикации: Киев, пробки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь