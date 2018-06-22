У Києві утворилися численні затори на дорогах

Затори в Києві утворилися переважно на правому березі столиці

У Києві сьогодні, 22 червня 2018 року, утворилися численні затори на дорогах. Про це свідчать дані сервісу Google maps.

Так, на правому березі затори утворилися на Набережному шосе, на Подолі, Хрещатику, Великій кільцевій дорозі, проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, бульварі Дружби Народів, бульварі Тараса Шевченка.

В центральній частині міста численні затори спостерігаються в районах станцій метро "Олімпійська", "Театральна", "Хрещатик", "Золоті ворота", "Площа Льва Толстого".

На лівому березі рух ускладнено в районах станцій метро "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова", а також на проспекті Юрія Гагаріна.

Фото: затори в Києві (скріншот Google maps)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві 24 червня 2018 року буде частково обмежено рух транспорту на Північному мосту.