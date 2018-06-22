В Киеве 24 июня будет частично ограничено движение транспорта на Северном мосту

Движение транспорта будет ограничено с 09:00 до 18:00

В Киеве 24 июня 2018 года будет частично ограничено движение транспорта на Северном мосту. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"24 июня с 09:00 до 18:00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на Северном мосту через р. Десенка частично ограничат движение транспорта в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что до 30 августа 2018 года в Киеве будет ограничено движение по мосту Патона. Как отмечалось, движение ограничено в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра. Ограничение движения связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.