По прибытию спасатели установили, что пожар возник в трансформаторной подстанции. После того, как электрики выключили напряжение - в 21:13 пожарные приступили к тушению огня. Уже в 21:25 пожар был локализован, а в 21:45 - ликвидирован.

К тушению были привлечены 2 единицы основной техники и 11 человек личного состава.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет, однако причина возникновения пожара пока неизвестна.

Фото: в Киеве на Оболони взорвался трансформатор (фото facebook.com/DSNSKyiv)