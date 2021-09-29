UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве на Оболони взорвался трансформатор

Автор: Сергей Пышкин

Около 20:26 спасатели ГСЧС получили сообщение о пожаре на Оболони в трансформаторной подстанции. Пожарные уже ликвидировали огонь, пострадавших нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По прибытию спасатели установили, что пожар возник в трансформаторной подстанции. После того, как электрики выключили напряжение - в 21:13 пожарные приступили к тушению огня. Уже в 21:25 пожар был локализован, а в 21:45 - ликвидирован.

К тушению были привлечены 2 единицы основной техники и 11 человек личного состава.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет, однако причина возникновения пожара пока неизвестна.

Фото: в Киеве на Оболони взорвался трансформатор (фото facebook.com/DSNSKyiv)

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевОболоньПожар