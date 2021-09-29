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В Киеве на Оболони взорвался трансформатор

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Киев, Среда 29 сентября 2021 22:19
В Киеве на Оболони взорвался трансформатор Фото: в Киеве на Оболони взорвался трансформатор (фото facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Сергей Пышкин

Около 20:26 спасатели ГСЧС получили сообщение о пожаре на Оболони в трансформаторной подстанции. Пожарные уже ликвидировали огонь, пострадавших нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По прибытию спасатели установили, что пожар возник в трансформаторной подстанции. После того, как электрики выключили напряжение - в 21:13 пожарные приступили к тушению огня. Уже в 21:25 пожар был локализован, а в 21:45 - ликвидирован.

К тушению были привлечены 2 единицы основной техники и 11 человек личного состава.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет, однако причина возникновения пожара пока неизвестна.

Фото: в Киеве на Оболони взорвался трансформатор (фото facebook.com/DSNSKyiv)

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Киев Оболонь Пожар
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