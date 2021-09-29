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У Києві на Оболоні вибухнув трансформатор

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Київ, Середа 29 вересня 2021 22:19
У Києві на Оболоні вибухнув трансформатор Фото: у Києві на Оболоні вибухнув трансформатор (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Сергій Пишкін

Близько о 20:26 рятувальники ДСНС отримали повідомлення про пожежу на Оболоні в трансформаторній підстанції. Вогнеборці вже ліквідували вогонь, постраждалих немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

По прибуттю рятувальники встановили, що пожежа виникла в трансформаторній підстанції. Після того, як електрики вимкнули напругу - о 21:13 вогнеборці приступили до гасіння вогню. Вже о 21:25 пожежу було локалізовано, а о 21:45 - ліквідовано.

До гасіння були залучені 2 одиниці основної техніки та 11 чоловік особового складу.

Зазначається, що жертв та постраждалих немає, однак причина виникнення пожежі наразі невідома.

Фото: у Києві на Оболоні вибухнув трансформатор (facebook.com/DSNSKyiv)

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Київ Оболонь Пожежа
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