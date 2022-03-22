В Киеве на Оболони в результате обстрела загорелся грузовик и два здания

Русские войска во вторник, 22 марта, снова обстреляли Киев. В результате вражеской атаки загорелся грузовик и два здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

Информация о пожаре в Оболонском районе столицы поступила спасателям около 13:10. Из-за вражеских обстрелов произошло возгорание грузовика и двух зданий. Локализовать пожар удалось в 14:38, а полностью ликвидировать в 15:00.

На месте работали 20 спасателей и четыре единицы техники. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.